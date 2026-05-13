Chi è Mirko Vacante | dalla fuga a Tenerife all’inchiesta con 70 indagati su droga e cellulari in carcere

Una scena di tensione si è svolta recentemente a Tenerife, dove una BMW nera è stata bloccata in strada da uomini armati, che hanno circondato l’auto e trascinato fuori il conducente davanti agli occhi dei turisti. L’episodio si inserisce in un’indagine che coinvolge circa settanta persone, legata a traffico di droga e all’uso di cellulari in carcere. Tra gli indagati c’è anche un uomo noto come Mirko Vacante, protagonista di una fuga avvenuta sull’isola.

Una Bmw nera bloccata in mezzo alla strada, uomini armati che circondano l’auto, il conducente trascinato fuori sotto gli occhi dei turisti di Tenerife. È l’istantanea che più di tutte ha fissato nell’immaginario la figura di Mirko Vacante, arrestato dalla Guardia Civil spagnola nel marzo 2022 dopo mesi di latitanza dorata alle Canarie. Un blitz spettacolare che mise fine alla fuga dell’allora 38enne, bergamasco d’adozione, già condannato per rapine, evasione e lesioni. Oggi il suo nome riemerge in una nuova indagine sul carcere di Bergamo. Secondo gli inquirenti Vacante — attualmente detenuto — sarebbe al centro di un presunto traffico clandestino di droga e cellulari all’interno della casa circondariale di via Gleno.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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