Durante la registrazione di Uomini e Donne, si è verificato un episodio di tensione tra alcuni partecipanti e il pubblico, con urla e momenti di caos subito dopo la scelta di Ciro Solimeno. La sicurezza è intervenuta per calmare la situazione. La registrazione si è conclusa con l’intervento degli addetti alla sicurezza, mentre i dettagli su quanto accaduto in studio e successivamente non sono stati ancora resi ufficiali.

La scelta di Ciro Solimeno al centro delle anticipazioni di Uomini e Donne: cosa è successo in studio e dopo le riprese. L’ultima registrazione di Uomini e Donne ha acceso l’attenzione del pubblico sul percorso di Ciro Solimeno, arrivato al momento più atteso del suo trono. La scelta ha rappresentato la fase conclusiva di un cammino seguito con grande interesse dai telespettatori. Tra emozioni in studio e indiscrezioni su quanto sarebbe accaduto subito dopo le riprese, ecco tutti i dettagli. Dopo un cammino seguito con grande partecipazione dal pubblico, il tronista ha preso la sua decisione finale, chiudendo la sua esperienza nel dating show.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Urla e caos dopo la scelta di Ciro a Uomini e Donne: “È intervenuta la sicurezza”

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Ciro Solimeno La Scelta Finale a Uomini e Donne

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