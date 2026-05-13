È intervenuta la sicurezza Uomini e Donne la scelta di Ciro e il caos

Durante le ultime registrazioni di Uomini e Donne, si è verificato un episodio che ha richiesto l’intervento della sicurezza. La scelta di Ciro ha generato un certo fermento tra i presenti, portando a momenti di tensione e confusione sul set. La produzione ha quindi deciso di intervenire per gestire la situazione, che ha attirato l’attenzione degli spettatori e dei fan del programma.

Le ultime registrazioni di Uomini e Donne hanno acceso il dibattito tra i fan del dating show più seguito del pomeriggio televisivo. A catalizzare l’attenzione è stata la decisione di Ciro Solimeno, che ha finalmente fatto la sua scelta, mettendo un punto a un percorso seguito con grande partecipazione dal pubblico. Il tronista ha deciso di uscire dal programma insieme a Elisa Leonardi, lasciando inevitabilmente fuori Martina Calabrò. Una decisione che, almeno secondo le prime anticipazioni diffuse da LolloMagazine.it, sarebbe stata accolta con sorprendente maturità da parte della non scelta, che avrebbe reagito con compostezza davanti alle telecamere.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Uomini e Donne, Trono Classico - La scelta di Sara

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