Giulio Cesare Procaccini Gli Apostoli riuniti | dopo oltre 350 anni le tele superstiti a Palazzo Rosso

Sabato 7 marzo i Musei di Strada Nuova a Palazzo Rosso ospitano la mostra dedicata a Giulio Cesare Procaccini, con il focus sugli Apostoli riuniti. L'esposizione presenta alcune delle poche tele superstiti dell'artista, che sono state conservate per oltre 350 anni. La rassegna si concentra sulle opere che rappresentano la sua interpretazione degli apostoli e offre ai visitatori l’opportunità di ammirare dipinti raramente visibili al pubblico.

Sabato 7 marzo apre i battenti nei Musei di Strada Nuova - Palazzo Rosso la mostra "Giulio Cesare Procaccini. Gli Apostoli riuniti", a cura di Raffaella Besta, Odette D'Albo, autrice con Hugh Brigstocke della monografia dedicata al pittore (2020), e Marco Franzone, cui si deve il ritrovamento dei dipinti con San Pietro e San Bartolomeo, oggi in due differenti collezioni private.

Alberto Angela: "Giulio Cesare e gli altri: racconto gli uomini e le emozioni. Così faccio rivivere la Storia"Qual è il segreto per portare in testa alle classifiche di vendita un’opera di 2000 anni fa? Come si può convincere a leggere un libro di 640 pagine,...

Giulio Cesare-Romanazzi, dopo le proteste si cercano soluzioni: "Classi con studenti disabili escluse dai doppi turni"Dopo le proteste di ragazzi e famiglie, si cercano soluzioni per limitare i disagi legati al ricorso ai doppi turni al Giulio Cesare-Romanazzi.

Giulio Cesare Procaccini. Gli Apostoli riuniti: dopo oltre 350 anni le tele superstiti a Palazzo RossoSabato 7 marzo apre i battenti nei Musei di Strada Nuova - Palazzo Rosso la mostra Giulio Cesare Procaccini. Gli Apostoli riuniti, a cura di Raffaella Besta, Odette D’Albo, autrice con Hugh Brigstoc ... genovatoday.it

Mostre: a palazzo Rosso da domani G.C.Procaccini. Gli apostoli riunitiApre il 7 marzo, e rimarrà allestita fino al 19 luglio nei Musei di Strada Nuova - Palazzo Rosso, la mostra Giulio Cesare Procaccini. (ANSA) ... ansa.it

**Giulio Cesare Procaccini** (Bologna, 30 maggio 1574 – Milano, 14 novembre 1625) è stato un pittore e scultore italiano. È considerato tra i massimi esponenti della scuola barocca lombarda. In tarda età eseguì, insieme al Cerano e al Morazzone, un altro c - facebook.com facebook