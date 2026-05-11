Un turista statunitense di 37 anni è stato ripreso mentre lanciava sassi contro una foca monaca lungo la costa di Lahaina, sull’isola di Maui. Le immagini mostrano l’uomo che colpisce ripetutamente l’animale, ignorando eventuali segnali di avvertimento o protezioni ambientali. Dopo l’accaduto, le autorità hanno avviato un’indagine e il turista ha dichiarato che non era interessato a eventuali multe, affermando di essere ricco.

Un turista 37enne americano è stato ripreso in video mentre lanciava sassi contro una foca monaca nella costa di Lahaina, sull’isola hawaiana di Maui. Si tratta di una specie in via d’estinzione e amata dagli abitanti del posto. Le riprese dell’uomo, che ha colpito in testa l’animale, sono state effettuate da Kaylee Schnitzer che si trovava li e che ha assistito alla scena in prima persona. Nel video si vede che il turista prende una pietra grande come una noce di cocco, la scaglia e colpisce in testa la foca. Secondo il The Independent, la donna si è confrontata con l’uomo e ha chiamato le forze dell’ordine, ma lui ha risposto in modo incredibile: «Non mi interessa.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Turista americano prende a sassate una foca hawaiana: “La multa non mi interessa, sono ricco”

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