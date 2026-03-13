Disposta l' autopsia sull' uomo trovato morto nel canale | ancora ignota l' identità della vittima

È stata disposta l’autopsia sull’uomo trovato senza vita venerdì mattina nel canale di Cervia, mentre l’identità della vittima resta ancora sconosciuta. Le autorità stanno approfondendo le indagini per chiarire le circostanze del decesso, ma al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli. La ricerca di informazioni sulla vittima prosegue senza sosta.

Proseguono le indagini degli investigatori per svelare il mistero attorno alla morte dell'uomo trovato morto da alcuni passanti venerdì mattina Si continua a indagare sulla morte dell'uomo trovato senza vita venerdì mattina nel canale di Cervia. L'identità della vittima, per il momento, rimane ancora ignota, così come le circostanze che hanno portato alla sua morte. Proprio per far chiarezza su questi aspetti, la pm di turno Angela Scorza, ha disposto l'autopsia. Si cercano così indizi utili a rivelare quali siano state le cause del decesso. Il ritrovamento è stato fatto poco prima delle 8 di mattina, in via Bracciano, nella zona di via Bova e via Malva Sud, dove scorre il canale che va dalle Saline al porto canale della città, da parte di alcuni passanti che hanno scorto il corpo nelle acque del canale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Articoli correlati Paolo Ianniello, 29 anni, trovato morto nel sottopasso della stazione: disposta l’autopsiaIl cadavere del giovane è stato rinvenuto questa mattina, 6 febbraio, nel sottopasso della stazione di Falciano del Massico, nella provincia di... Dramma a Roma Nord: uomo trovato morto sul balcone di un’abitazione, disposta l’autopsiaMomenti di forte paura nella mattina di sabato 24 gennaio per una residente di via Apiro, nel quartiere Colle Salario, a Roma. Aggiornamenti e notizie su Disposta l'autopsia sull'uomo trovato... Temi più discussi: Disposta l'autopsia sul piccolo Davide, morto a 3 anni a Taranto dopo un malore. Una perdita troppo grande; Mancano ambulanze a Vieste, donna muore lungo la strada: il corpo verrà disseppellito e sottoposto ad autopsia - FoggiaToday; Sarà disposta l'autopsia sul custode morto nella villa di Marco Lavazza; Disposta l’autopsia su Ronald Adarlo, il giardiniere tuttofare della famiglia Lavazza. Donna di Pescara morta ad Ancona dopo un intervento al cuore, disposta l'autopsiaA disporre l'esame autoptico è stata la Procura, a tre settimane dal decesso, avvenuto dopo un ricovero nel reparto di Cardiochirurgia ... ilpescara.it Morta durante l’allenamento: disposta l’autopsia per la 37enneLa tragedia al Centro Ippico Le Valli di Isola Dovarese. La cavallerizza Klizia Jllary Fraglica, originaria di Sesto Cremonese, è caduta da cavallo durante una sgambata di allenamento ... laprovinciacr.it C'è un nodo, non da poco: nessuna marina europea è disposta a scortare navi attraverso l'area. E l'esito di questi colloqui è tutto in salita - facebook.com facebook Disposta l'autopsia sul piccolo Davide, morto a 3 anni a Taranto dopo un malore. «Una perdita troppo grande» x.com