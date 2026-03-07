Uomo ferito da colpi d’arma da fuoco | indagini dei Carabinieri

Poco fa, i Carabinieri sono intervenuti in via Mazzini a seguito di una segnalazione riguardante una persona colpita da colpi d’arma da fuoco. Sul posto hanno trovato un uomo ferito e stanno attualmente conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto. Non ci sono ancora dettagli sulle circostanze dell’incidente o sull’identità della vittima.

Tempo di lettura: < 1 minuto Poco fa i carabinieri sono intervenuti a via Mazzini per la segnalazione di persona colpita da colpi d'arma da fuoco. Arrivati sul posto i militari hanno trovato personale del 118 che stava già trasportando nel pronto soccorso di Frattamaggiore A. L., 39enne di Arzano già noto alle forze dell'ordine. L'uomo era stato attinto da alcuni colpi d'arma da fuoco in diverse parti del corpo ed è deceduto una volta arrivato in ospedale. Sul posto dell'agguato i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello Di Cisterna impegnati nel ricostruire l'esatta dinamica dell'evento. Indagini in corso.