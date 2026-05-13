Sono state diffuse online immagini che mostrano un uomo, vittima di un evirazione praticata dalla moglie mentre dormiva, presso un ospedale di Angri. Le foto includono scatti del paziente nel letto d’ospedale e una busta sanitaria sigillata contenente l’organo. Gli avvocati hanno dichiarato che le immagini sono state diffuse dal personale dell’ospedale, definendo la situazione gravissima.

Sono finite in rete le immagini dell’uomo evirato nel sonno dalla moglie ad Angri, in provincia di Salerno: le sue fotografie nel letto d’ospedale e quelle dell’organo in una busta sanitaria sigillata sono diventate di dominio pubblico. “Un clima di vero sciacallaggio mediatico”, denunciano gli avvocati Angelo e Sergio Pisani, che assistono la vittima, originaria del Bangladesh. I legali hanno annunciato una denuncia finalizzata a identificare l’autore degli scatti e i complici che hanno in seguito diffuso le foto sul web. Secongo gli avvocati, i responsabili fanno parte del personale ospedaliero: “Si tratta di materiale di una gravità inaudita che lascia ipotizzare una diffusione avvenuta all’interno dell’ambiente ospedaliero o comunque da soggetti che avevano accesso diretto al paziente durante le cure”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Uomo evirato dalla moglie, le immagini finiscono in rete. Gli avvocati: “Diffuse dal personale ospedaliero, è gravissimo”

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