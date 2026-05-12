Immagini shock dell' uomo evirato sui social gli avvocati | Sporgeremo denuncia

Sul web stanno circolando immagini disturbanti di un uomo evirato, ripreso sul letto d'ospedale e con una fotografia dell’organo sigillato in una busta. Le foto sono condivise in chat e sui social, creando un clima di indiscrezioni e curiosità morbosa. Gli avvocati dell’uomo hanno annunciato che presenteranno una denuncia contro chi ha diffuso le immagini, ritenendole un atto di sciacallaggio mediatico.

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