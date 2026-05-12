Immagini shock dell' uomo evirato sui social gli avvocati | Sporgeremo denuncia
Sul web stanno circolando immagini disturbanti di un uomo evirato, ripreso sul letto d'ospedale e con una fotografia dell’organo sigillato in una busta. Le foto sono condivise in chat e sui social, creando un clima di indiscrezioni e curiosità morbosa. Gli avvocati dell’uomo hanno annunciato che presenteranno una denuncia contro chi ha diffuso le immagini, ritenendole un atto di sciacallaggio mediatico.
"Le immagini shock dell'uomo evirato, ripreso sul letto d'ospedale, insieme alla fotografia dell'organo in una busta sanitaria sigillata, stanno circolando in rete tra chat e social in un clima di vero sciacallaggio mediatico". È quanto fanno sapere gli avvocati Angelo e Sergio Pisani che.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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