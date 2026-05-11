Marito evirato gli avvocati | Sul web le immagini dell’uomo denunceremo

Sul web sono state diffuse immagini che mostrano un uomo evirato, ripreso mentre si trova in ospedale, con una fotografia dell’organo in una busta sigillata. Le foto si stanno diffondendo tramite chat e social network, alimentando quello che gli avvocati definiscono come uno sciacallaggio mediatico. I legali hanno annunciato che intenderanno presentare una denuncia contro chi ha diffuso le immagini.

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