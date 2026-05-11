Marito evirato gli avvocati | Sul web le immagini dell’uomo denunceremo
Sul web sono state diffuse immagini che mostrano un uomo evirato, ripreso mentre si trova in ospedale, con una fotografia dell’organo in una busta sigillata. Le foto si stanno diffondendo tramite chat e social network, alimentando quello che gli avvocati definiscono come uno sciacallaggio mediatico. I legali hanno annunciato che intenderanno presentare una denuncia contro chi ha diffuso le immagini.
Tempo di lettura: < 1 minuto “ Le immagini shock dell’uomo evirato, ripreso sul letto d’ospedale, insieme alla fotografia dell’organo in una busta sanitaria sigillata, stanno circolando in rete tra chat e social in un clima di vero sciacallaggio mediatico”. È quanto fanno sapere gli avvocati Angelo e Sergio Pisani che tutelano l’uomo del Bangladesh evirato nel sonno dalla moglie ad Angri, in provincia di Salerno, a inizio maggio, dopo essere stato narcotizzato. I due legali annunciano una denuncia finalizzata a identificare l’autore degli scatti e coloro che li hanno diffusi. “ Si tratta di materiale di una gravità inaudita, – dicono i due professionisti – che lascia ipotizzare una diffusione avvenuta dall’interno dell’ambiente ospedaliero o comunque da soggetti che avevano accesso diretto al paziente durante le cure”.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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