A Uomini e Donne, Marina si trova di nuovo al centro di polemiche dopo che è stata chiamata in causa in un commento sui social. Oggi durante la trasmissione, Maria De Filippi ha annunciato che Stefano, dopo aver terminato una frequentazione con Cristina, ha contattato Marina per invitarla a ballare. La situazione ha suscitato reazioni tra i presenti in studio e gli spettatori, alimentando discussioni sui rapporti tra i protagonisti del programma.

Oggi a Uomini e Donne Maria De Filippi ha fatto sapere che Stefano dopo la fine della sua frequentazione con Cristina ha contattato Marina per chiederle di ballare insieme oggi. Il cavaliere dopo aver confermato ha fatto sapere di aver chiesto alla dama di sentirsi, ha anche detto che c'è stata una piacevole conversazione dopo cena. Stupito Gianni Sperti ha chiesto se la redazione era stata informata, la padrona di casa ha detto che la cosa è stata comunicata solo dall'uomo. L'opinionista si è subito scagliato contro Marina Brochetta accusandola di essere la solita bugiarda che non racconta la verità. In studio è subito scoppiata la bufera, la dama ha provato a difendersi dicendo di non aver fatto in tempo ad avvisare la redazione, ha poi detto di non averci pensato.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, Marina finisce ancora nella bufera: “Sei la solita bugiarda”

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Uomini e Donne, Trono Over - La discussione tra Alessio, Edoardo, Rosanna e Paola

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