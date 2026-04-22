Durante la puntata di ieri di Uomini e Donne, si è svolto un confronto acceso tra Davide e Sabrina. Nel corso del dibattito, Marina si è intromessa e ha accusato Davide di averla fatta passare per bugiarda. La discussione si è protratta con toni vivaci, coinvolgendo anche altri presenti in studio. La puntata si è conclusa con ulteriori tensioni tra i protagonisti.

A Uomini e Donne nella puntata di ieri c'è stato un confronto infuocato tra Davide e Sabrina, in studio durante il loro battibecco si è intromessa anche Marina. Al cavaliere ha chiesto quante maschere abbia, a parer suo si vedere da lontano che sta fingendo con Sabrina. Visibilmente infastidita la dama ha ricordato che all'inizio Davide ha interagito con Gemma Galgani mettendola poi da parte, ha messo anche lei da parte per una sciocchezza e per un'altra sciocchezza ha deciso di chiudere anche con Sabrina. Davide prende tutti in giro a Uomini e Donne? Marina lo attacca duramente in studio La Brochetta ha voluto mettere in guardia Cristina perché è convinta che prenderà in giro anche lei dopo averlo già fatto con diverse donne del parterre.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Marina si scaglia contro Davide a Uomini e Donne: “Mi hai fatta passare per bugiarda”

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