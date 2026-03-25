Chiamate i soccorsi Rissa e malore a Uomini e Donne | Maria De Filippi ferma tutto

A Uomini e Donne, una lite tra due persone si è trasformata in una rissa che ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Durante la scena, una delle partecipanti ha accusato un malore e ha dovuto essere assistita sul posto. La conduttrice ha interrotto immediatamente la registrazione per gestire la situazione, che si è sviluppata in modo inaspettato rispetto ai consueti toni del programma.

Dimenticate le classiche tensioni da centro studio, quelle fatte di frecciatine e confronti accesi ma sempre entro certi limiti. Stavolta a Uomini e Donne si è andati ben oltre, con una registrazione che ha preso una piega del tutto inaspettata e decisamente più grave. Quello che doveva essere un normale sviluppo del trono classico si è trasformato in una situazione fuori controllo, al punto da richiedere l’intervento immediato dello staff. Il clima, già teso sin dall’inizio, è progressivamente degenerato fino a sfociare in qualcosa che nessuno si sarebbe aspettato. I toni si sono alzati, gli animi si sono surriscaldati e nel giro di pochi minuti si è passati dalle parole ai fatti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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