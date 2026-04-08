Durante una recente puntata del programma, il tronista ha fatto una dichiarazione significativa riguardo alla decisione presa dalla sua famiglia. Questa rivelazione ha generato un forte scompiglio tra i partecipanti e i presenti in studio, portando a diverse reazioni. La conversazione si è concentrata sulla scelta della famiglia e sulle implicazioni che questa ha avuto sulla sua partecipazione al programma. La situazione si è evoluta con discussioni tra i protagonisti e applausi dal pubblico.

Il tronista si lascia andare a una dichiarazione importante che rafforza il legame con una delle sue corteggiatrici, ma sul finale cambia tutto: la scelta è vicina Oggi, mercoledì 8 aprile, negli studi di Uomini e Donne si è svolta una nuova registrazione del celebre dating show di Maria De Filippi, affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Nel Trono Classico Ciro sembra aver già preso una decisione sulla corteggiatrice con cui lascerà il programma. Ecco cosa è successo durante la registrazione, secondo quanto riportato da Lollo Magazine. Uomini e Donne: Ciro diviso tra Elisa e Martina, tra tensioni, baci e colpi di scena Il percorso di Ciro Solimeno a Uomini e Donne continua a regalare emozioni forti e dinamiche sempre più complesse. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne anticipazioni: Ciro Solimeno confessa la scelta della famiglia e scoppia il caos

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Spoiler Uomini e Donne, Ciro Solimeno verso la scelta?L’ultima registrazione di Uomini e Donne ha cambiato gli equilibri del trono di Ciro Solimeno.

Uomini e Donne, Trono Classico - La scelta di Sara

Temi più discussi: Uomini e Donne, è successo di tutto: scoppia il caos tra Ciro ed Elisa!; Uomini e Donne anticipazioni: Ciro ed Elisa fanno passi avanti, tre ritorni nel Trono Over; Uomini e Donne, nuova segnalazioni su Ciro Solimeno: si è incontrato con una delle sue corteggiatrici; Uomini e donne, ritorno a sorpresa nel parterre Over: Ciro vicino ad Elisa.

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Le ultime anticipazioni di Uomini e Donne: nuove tensioni per Ciro Solimeno, ancora in mezzo a due fuochiIl tronista ha baciato Martina Calabrò, facendo infuriare l'altra contendente, Elisa Tornano puntuali le anticipazioni dell'insider di Lorenzo Pugnaloni, che su Lollo Magazine ha rivelato in anteprima ... cosmopolitan.com

Martina Calabrò, corteggiatrice di Ciro Solimeno, appare in alcuni filmati diffusi sui social insieme agli amici storici di Gianmarco Steri, attuale compagno di Martina De Ioannon. Un intreccio che tocca da vicino il passato dell’attuale tronista di Uomini e Donne. - facebook.com facebook