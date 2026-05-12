In rete circola una foto che sembra confermare la scelta di Ciro durante il suo percorso a Uomini e Donne. La foto, condivisa su un sito di gossip, mostra Ciro e Elisa insieme, alimentando le supposizioni che siano loro la coppia formata al termine del trono. La puntata in cui avverrà la scelta non è ancora andata in onda, ma l'immagine ha già fatto molto discutere tra i fan.

Ciro ha scelto Elisa a Uomini e Donne? La foto di Witty non lascia dubbi La puntata della scelta non è ancora andata in onda, ma sul web ormai sembrano esserci pochissimi dubbi: Ciro avrebbe scelto Elisa a Uomini e Donne. A far esplodere l’entusiasmo dei fan è stata una foto pubblicata sui canali ufficiali di Witty TV e del programma, che avrebbe di fatto anticipato il finale del percorso del tronista. Dopo settimane di dubbi tra Elisa e Martina, il pubblico sembra ormai convinto che sarà proprio Elisa la scelta finale di Ciro. Nelle ultime ore i fan del dating show di Maria De Filippi hanno iniziato a commentare una foto comparsa online sui canali ufficiali legati a Uomini e Donne.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, Ciro ha scelto Elisa: la foto anticipa il finale del trono

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Un'amica di Elisa fa una rivelazione clamorosa sulla registrazione della scelta di Ciro Solimeno #ued #11maggio2026 #Ciro #elisa #uominiedonne x.com

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