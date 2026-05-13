Alessio Rubeca, ex protagonista del programma televisivo Uomini e Donne, ha rilasciato una dichiarazione in seguito alla conclusione della sua relazione con Sara Gaudenzi. Nel messaggio pubblicato sui social, Rubeca ha condiviso un’immagine di un messaggio WhatsApp inviato dalla stessa Gaudenzi, confermando così la rottura tra i due. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e dei follower della coppia.

Alessio Rubeca, ex protagonista di Uomini e Donne, ha deciso di intervenire pubblicamente dopo la fine della relazione con Sara Gaudenzi. Il ragazzo romano ha risposto alle segnalazioni circolate sui social, chiarendo la sua posizione e mostrando anche un messaggio ricevuto dall’ex tronista. Uomini e Donne: Natalia Paragoni svela perchè ha tolto il secondo nome a sua figlia dopo la nascita News Uomini e Donne: la fine della relazione tra Alessio e Sara. La storia tra Alessio Rubeca e Sara Gaudenzi si è conclusa a distanza di meno di due mesi dalla scelta avvenuta a Uomini e Donne. Una relazione breve, che si è interrotta dopo alcune tensioni emerse negli ultimi giorni.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne: Alessio Rubeca parla dopo la rottura e pubblica un WhatsApp di Sara Gaudenzi

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