Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca, protagonisti di Uomini e Donne, hanno annunciato la loro decisione di lasciare insieme il programma. Dopo la scelta, entrambi hanno condiviso le proprie impressioni sulle prime uscite e sulla sintonia sviluppata durante le esterne. Le dichiarazioni sono state rilasciate nel corso di interviste e sui social network, dove hanno espresso entusiasmo per il percorso intrapreso.

Sara Gaudenzi decide di lasciare il programma insieme ad Alessio Rubeca. Subito dopo, l'ex tronista e la sua scelta raccontano le emozioni e la complicità nate fin dalle prime esterne. Dopo la scelta a Uomini e Donne, Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca hanno lasciato insieme lo studio, dando ufficialmente inizio alla loro storia lontano dalle telecamere. Subito dopo l'uscita, i due si sono raccontati davanti alle telecamere di Witty TV, condividendo le prime emozioni a caldo dopo un percorso intenso e pieno di alti e bassi. Le parole di Sara Gaudenzi Sara Gaudenzi ha parlato con sincerità del suo percorso e dei sentimenti che l'hanno portata alla scelta finale: "Mi sembrava impossibile, questa è la verità. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca di Uomini e Donne: le prime parole dopo la scelta

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