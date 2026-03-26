Uomini e Donne | le prime parole di Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca dopo la scelta

Dopo una puntata intensa, si sono pronunciate le prime parole di Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca riguardo alla loro decisione finale. La trasmissione ha mostrato il momento della scelta, concluso con le dichiarazioni dei due protagonisti. La puntata ha suscitato molte reazioni tra i partecipanti e il pubblico a casa.

Uomini e Donne ha visto andare in onda la scelta di Sara Gaudenzi, arrivata al termine di una puntata particolarmente complessa. Subito dopo aver lasciato il programma insieme ad Alessio Rubeca, i due hanno condiviso le loro prime impressioni davanti alle telecamere di Witty, raccontando le emozioni del momento e alimentando nuove polemiche. Grave testimonianza su Alessio Rubeca dopo la scelta Una scelta arrivata dopo le tensioni in studio. Il percorso di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne si è concluso in un contesto diverso rispetto alle dinamiche abituali del programma. La tronista ha preso la sua decisione dopo una puntata segnata da forti critiche, in particolare da parte di Tina Cipollari. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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