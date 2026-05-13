Uno sportello di supporto alle marginalità | apre centro servizi per il contrasto alla povertà

A Lecce apre un nuovo centro dedicato a offrire supporto e orientamento a chi si trova in condizioni di povertà o marginalità. Lo sportello, chiamato centro servizi, ha l’obiettivo di aiutare le persone in difficoltà a trovare assistenza e informazioni utili. L’apertura del servizio si inserisce in un’area della città dove si concentrano situazioni di disagio sociale. La struttura sarà operativa per fornire un punto di riferimento ai cittadini in difficoltà.

LECCE - Apre ufficialmente a Lecce il nuovo centro servizi per il contrasto alla povertà e fermo posta, uno sportello nato per fornire orientamento e supporto a chi vive in condizioni di marginalità. Il progetto è frutto della collaborazione tra l’Ambito Territoriale Sociale di Lecce e.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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