Via libera al Centro servizi per il contrasto alla povertà | il Consiglio di Stato sblocca l’appalto Pnrr

Il Consiglio di Stato ha approvato l’appalto relativo al Centro servizi dedicato al contrasto alla povertà, consentendo così l’avvio del progetto. La decisione permette di procedere con le attività di assistenza rivolte a persone senza fissa dimora e a famiglie in grave condizione di marginalità nella città di Lecce. Questa autorizzazione riguarda l’utilizzo delle risorse provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

LECCE – Il sistema di assistenza ai senza fissa dimora e alle famiglie in condizione di grave marginalità a Lecce partirà. Con la sentenza delle scorse ore, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha messo la parola fine a un lungo iter giudiziario, confermando la legittimità dell’aggiudicazione.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Serranova riparte: l’ex scuola diventa centro di supporto per famiglie e contrasto alla povertà grazie al PNRR.Un edificio che ha visto crescere generazioni di bambini a Serranova, frazione di Carovigno, si prepara a una nuova vita. Nell'ex scuola dell’infanzia un Centro per il contrasto alla povertà: al via i lavoriL’immobile individuato, già sede dell’ex scuola dell’infanzia di Serranova, sarà oggetto di un articolato programma di ristrutturazione e adeguamento... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Il consiglio di Stato dà il via libera alla progettazione del nuovo polo ospedaliero: ribaltata la sentenza del Tar; CONSIGLIO APPROVA SECONDA MODIFICA AL FESR 2021/2027; Impianto a biomasse a Roma est, l'Agricola Salone vince a tavolino al Tar. Continua la battaglia dei residenti; Ddl migranti, via i limiti alle ispezioni nei Cpr. E a Milano il centrosinistra diffida Sala: Chieda la chiusura del centro. Viola parking, via libera in consiglio. Rimane aperta l’area provvisoriaApprovata la nuova delibera per lasciare fruibili i 500 posti auto dopo lo stop del Consiglio di Stato ... msn.com Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell'aggiudicazione da parte di una società e ribaltato la precedente sentenza del Tar - facebook.com facebook Saltata la separazione delle carriere, si potrebbero almeno separare i magistrati dai loro parenti. L’auspicio sorge spontaneo guardando a ciò che sta accadendo, lontano dai riflettori, al tribunale di Bergamo. Pochi giorni fa la Quinta commissione del Csm ha x.com