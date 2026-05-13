uno grigia

Un pluripregiudicato, condannato per più omicidi, si trova davanti alle telecamere e ai microfoni dei giornalisti. La scena si svolge in un carcere, dove l’uomo risponde alle domande delle cronache, senza mostrare segni di pentimento. Nessuna dichiarazione ufficiale viene rilasciata, e il suo atteggiamento rimane freddo e distaccato. La conversazione si concentra sui suoi precedenti penali e sulla sua vita in cella.

Cosa può fare un pluriassassino quando gli si mette un microfono in faccia e una telecamera davanti, dandogli la possibilità di parlare a milioni di persone? Bè, ha due strade: può confessare i suoi crimini o può raccontare un mucchio di balle, sollevare polveroni, millantare, ammiccare, esibire il suo narcisismo patologico, soddisfare il suo ego malato e, allo stesso tempo, nascondere la sua meschinità sanguinaria, il male puro (perché irragionevole e immotivato) che ha incarnato e che incarna. Roberto Savi, il capo della banda della Uno Bianca, a 'Belve Crime' ha fatto la seconda cosa. E, francamente, c'era da aspettarselo. In questi giorni sono state dette molte inesattezze.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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