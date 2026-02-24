Chi può chiedere uno dei 46 alloggi a canone calmierato a Imola Riservati alla fascia grigia

Il Comune ha aperto le domande per i 46 alloggi a canone calmierato, destinati alla fascia grigia, per rispondere alla crescente richiesta abitativa. La decisione deriva dall’aumento di famiglie che non riescono a trovare soluzioni adeguate nel mercato immobiliare locale. La procedura permette a chi ha un reddito medio-basso di accedere a alloggi più accessibili. Le domande si devono presentare entro la fine del mese presso gli uffici comunali.

Imola, 24 febbraio 2026 – Un piano per provare a contrastare un fenomeno che ormai da tempo ha assunto i contorni dell’ emergenza anche in città. Sono 46 gli alloggi messi a disposizione dal Comune nell’ambito del piano ‘Sfitto zero’ della Regione di risposta al fabbisogno abitativo. L’ente di viale Aldo Moro stava infatti raccogliendo ormai da tempo la disponibilità da parte di Municipi e Aziende casa di patrimonio non utilizzato, da rigenerare e rendere disponibile per la realizzazione di alloggi di Edilizia residenziale sociale destinati alla cosiddetta ‘ fascia grigia’ ormai esclusa dal mercato privato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Piano casa regionale, a Parma 38 alloggi a canone calmierato: via alle candidatureParma apre le candidature per i 38 alloggi a canone calmierato.

Casa, via al bando regionale: 8 alloggi pubblici da ristrutturare e assegnare a canone calmieratoLa Regione ha aperto un bando per ristrutturare e assegnare otto alloggi pubblici in via di abbandono.

