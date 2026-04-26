A Firenze, i redditi medi dei cittadini sono aumentati di circa 1.000 euro rispetto all’anno precedente, portando la media pro capite a circa 30.000 euro. Tuttavia, uno su tre contribuenti rientra nella fascia fiscale definita “grigia” o di incerta regolarità. I dati indicano che, nonostante l'incremento complessivo, una parte della popolazione rimane in situazioni di tassazione non completamente trasparente.

Firenze, 26 aprile 2026 – Un po’ più ricchi dell’anno precedente. Ma non troppo. Con un reddito medio pro capite complessivo di 30.869 euro, cioè 1.148 euro in più rispetto a 12 mesi prima. Il viaggio nelle tasche dei fiorentini parte da qui, con un dato positivo che però nasconde alcune ombre. A fotografarlo sono i redditi Irpef dei fiorentini per l’anno di imposta 2024 (dichiarati nel 2025) resi pubblici dal ministero dell’Economia e delle Finanze e analizzati grazie alle elaborazioni realizzate dal Sole 24 Ore. I 284.300 contribuenti in riva d’Arno hanno prodotto ricchezza per circa 8 miliardi e 776 milioni di euro. L’anno scorso la cifra era di 8 miliardi e 430 milioni di euro.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I redditi dei fiorentini: spuntano 1000 euro in più a testa, ma uno su tre è in fascia grigia

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