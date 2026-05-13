Uno Bianca Alberto Savi è in semilibertà al Due Palazzi

Alberto Savi, considerato il più giovane dei fratelli coinvolti nella banda della Uno Bianca, si trova attualmente in regime di semilibertà presso la struttura di Due Palazzi. Questa decisione riguarda il suo stato di detenzione e le modalità di libertà che gli sono state concesse. La notizia è stata confermata dalle autorità competenti che gestiscono il regime carcerario.

Alberto Savi, il più giovane dei fratelli della banda della Uno Bianca, beneficia del regime di semilibertà. Detenuto nel carcere Due Palazzi, dove sta scontando l’ergastolo, può uscire al mattino per lavorare e fare rientro in serata. È impiegato nella cooperativa All’Opera, realtà fondata nel.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Uno Bianca, i nodi irrisolti: Alberto Savi in semilibertàBologna, 12 maggio 2026 – Alberto Savi, il minore dei fratelli della banda della Uno Bianca, è in semilibertà.

Temi più discussi: Uno Bianca, i nodi irrisolti: Alberto Savi in semilibertà; Uno Bianca, storia della banda attiva in E. Romagna il 1987 e il 1994; Roberto Savi della Banda della Uno Bianca a Belve Crime: Personaggi non delinquenti ci hanno garantito protezione. Erano quelli che non ci hanno fatto prendere. E poi ci hanno fatto prendere; La Uno Bianca e i Servizi, i pm sentiranno Savi: caccia ai fiancheggiatori.

Alberto Savi, uno dei killer della Uno Bianca condannati all’ergastolo, è oggi in semilibertà a Padova e lavora in una cooperativa sociale. Nel frattempo la Procura approfondisce il suicidio di Pietro Gugliotta, collegato alla nuova inchiesta sulla banda. #UnoBia x.com

Uno Bianca, Alberto Savi è in semilibertà. Sopralluogo dei carabinieri a casa di GugliottaSi tratta del più giovane dei fratelli della banda: di giorno è impiegato in una cooperativa, la sera rientra ai Due Palazzi ... ilgiornale.it

Uno Bianca, la banda dai pm. Dopo Roberto anche Fabio Savi in tv: Va interrogato primaLa procura sentirà i fratelli Savi, Marino Occhipinti, Luca Vallicelli e farà accertamenti sul suicidio di Gugliotta. L’istanza dei legali dei familiari delle ... bologna.repubblica.it