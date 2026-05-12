Alberto Savi, uno dei tre fratelli coinvolti nel caso Uno Bianca, si trova attualmente in regime di semilibertà. Questa decisione riguarda la sua condizione di detenzione e permette di uscire dal carcere per alcune ore durante il giorno. La misura è stata adottata recentemente e riguarda esclusivamente lui, distinto dagli altri due fratelli coinvolti nel procedimento penale. La sua situazione è soggetta a controlli e restrizioni previste dalla legge.

Alberto Savi è in semilibertà da qualche tempo. Il più giovane dei tre fratelli della Uno Bianca oggi può lasciare il carcere durante il giorno per lavorare – opera nella cooperativa sociale padovana “All’opera”, nata da due ex detenuti che sono diventati imprenditori – la sera deve tornare nella casa circondariale dei Due Palazzi di Padova, dove è detenuto. La semilibertà gli è stata riconosciuta dalla magistratura di sorveglianza al termine di un percorso rieducativo nel quale, secondo i giudici, avrebbe raggiunto un significativo livello di revisione critica. L’ex poliziotto cesenate, 61 anni, sta scontando l’ergastolo insieme ai fratelli maggiori.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Uno Bianca, Alberto Savi è in semilibertà

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