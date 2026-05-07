Piacenza | 152 studenti al campus per lo University Sports Day

A Piacenza si è svolto lo University Sports Day, un evento che ha coinvolto 152 studenti provenienti dal campus. Durante la giornata si sono svolti tornei di calcio, basket e pallavolo, con partite miste gestite da organizzatori dell’università. L’iniziativa ha unito le attività sportive con pratiche di inclusione, permettendo agli studenti di partecipare a competizioni che promuovono l’integrazione tra diverse realtà e capacità.

? Cosa scoprirai Come si integrano sport e inclusione in un unico evento universitario?. Chi gestirà i tornei misti di calcio, basket e pallavolo?. Quali servizi gratuiti sono stati garantiti agli studenti iscritti?. Come influenzerà questo evento il legame tra università e territorio?.? In Breve Venerdì 8 maggio attività agonistiche con tornei di calcio, pallavolo e basket.. 51 studenti ricevono visite mediche gratuite finanziate dall'azienda regionale Er.Go.. Presenza istituzionale di Vincenzo Colla, Katia Tarasconi e Francesco Brianzi al campus.. Terzo Tempo con musica e ristoro dalle 17:00 alle 21:00 presso il campus.. Venerdì 8 maggio, 152 studenti universitari si riuniranno presso il campus della Cattolica per la terza edizione dello University Sports Day a Piacenza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piacenza: 152 studenti al campus per lo University Sports Day Notizie correlate Leggi anche: Tutto pronto per la terza edizione dello University Sports Day Career day 2026 al campus di Pescara: studenti e laureati a stretto contatto con il mondo del lavoroIl 7 maggio si terrà, al campus di Pescara, la nuova edizione del Career day 2026, dell’università “D’Annunzio”.