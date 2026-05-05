Tutto pronto per la terza edizione dello University Sports Day

Venerdì 8 maggio si terrà la terza edizione dello University Sports Day, un evento promosso dal Comune di Piacenza in collaborazione con EduCatt, l'ente per il diritto allo studio dell’Università Cattolica, e l'Azienda regionale per il Diritto agli Studi Superiori Er. L'iniziativa coinvolge studenti e istituzioni, offrendo una giornata dedicata alle attività sportive universitarie. La manifestazione si svolgerà in diverse location della città, con appuntamenti e competizioni programmate nel corso della giornata.

Torna, venerdì 8 maggio, l'appuntamento con lo University Sports Day. Giunto alla sua terza edizione, l'evento è promosso dal Comune di Piacenza in sinergia con EduCatt, ente per il diritto allo studio dell’Università Cattolica, l'Azienda regionale per il Diritto agli Studi Superiori Er.Go, il.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Motori e solidarietà, tutto pronto per la sesta edizione di "Sport therapy day"Tutto pronto per la sesta edizione dell'evento di beneficenza "Sport therapy day", ideato dalla pilota Deborah Broccolini a sostegno... Salerno, tutto pronto per la premiazione della terza edizione del bando di idee "Suor Mercedes"Per il terzo anno consecutivo, la Cooperativa Sociale Emmaus ha indetto un Bando di Idee in onore della sua madre fondatrice, Suor Mercedes Crocco,...