In Italia, 76 università hanno avviato le iniziative per ricordare Giulio Regeni. All’Università Statale di Milano si è svolta la proiezione di un documentario diretto da Simone Manetti, che racconta la vita del ricercatore e la sua morte, avvenuta in Egitto nel 2016. L’evento ha coinvolto studenti e docenti, mantenendo vivo il ricordo della vicenda.

L’Università Statale di Milano ha ospitato la proiezione del documentario diretto da Simone Manetti dedicato alla vita e alla tragica fine del ricercatore Giulio Regeni, avvenuta in Egitto nel 2016. L’evento segna l’inizio ufficiale di un percorso culturale che coinvolgerà 76 atenei su tutto il territorio nazionale, sotto l’egida dell’iniziativa Le Università per Giulio Regeni, promossa dalla senatrice a vita Elena Cattaneo. La ricerca accademica al centro della memoria collettiva. Il dibattito sulla libertà di indagine scientifica ha trovato un terreno fertile tra le mura dell’ateneo milanese, dove la rettrice Marina Brambilla ha sottolineato come l’istituzione dedichi costantemente risorse alla formazione su temi legati alla pace, alla legalità e ai diritti umani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Regeni: la memoria prende il via in 76 università italiane

Milano, alla Statale il film su Giulio Regeni: parte da qui il progetto in 76 universitàAll’Università Statale di Milano ci sarà una proiezione speciale del documentario ‘Giulio Regeni - Tutto il male del mondo’, dedicato alla storia del...

Leggi anche: Unife, il caso Regeni diventa memoria e impegno: documentario e dibattito sulla libertà di ricerca

Argomenti più discussi: Unife, il caso Regeni diventa memoria e impegno: documentario e dibattito sulla libertà di ricerca; Libertà di ricerca e memoria, l'Ateneo di Macerata ricorda Regeni; Il ministero nega il contributo al film su Regeni e scoppia la polemica: Un insulto alla memoria e alla storia di Giulio; Docu-film su Regeni, Giuli: L’accusa di censura è senza fondamento.

IL FILM DOCUMENTARIO "GIULIO REGENI - TUTTO IL MALE DEL MONDO" E' TORNATO AL CINEMA DOPO IL CASO POLITICO PER L'ESCLUSIONE DAI FINANZIAMENTI PUBBLICI. NON PERDETELO ! Il film documentario #GiulioRegeniTuttoIlMaleDelMo - facebook.com facebook

La cultura secondo la destra al governo Tagliare di un quarto i fondi all’Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico, triplicare quelli per il museo del videogioco. Dopo il caso Regeni, un’altra vergogna x.com