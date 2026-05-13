Università il FVG stanzia 150 milioni | più borse e nuovi Isee
Il Friuli Venezia Giulia ha deciso di destinare 150 milioni di euro per il finanziamento di nuove borse di studio universitarie e per l’adeguamento delle soglie Isee. Le modifiche riguardano le modalità di accesso alle agevolazioni, con un incremento delle risorse destinate agli studenti fuori sede e ai pendolari. Le nuove soglie Isee sono state stabilite per permettere a un numero maggiore di studenti di usufruire delle agevolazioni.
? Punti chiave Come cambiano le soglie Isee per accedere alle nuove borse?. Quanto riceveranno gli studenti fuori sede e i pendolari?. Chi riceverà il bonus del 100% sulla borsa di studio?. Perché l'aumento della cauzione potrebbe penalizzare le famiglie?.? In Breve Soglie Isee aggiornate a 28.339 euro e Ispe a 61.608 euro.. Borse fino a 7.171 euro per fuori sede e 4.190 per pendolari.. Bonus 20% per studentesse Stem e 15% per studenti svantaggiati.. Contributo 100% borsa di studio per studenti genitori residenti in regione.. La Regione Friuli Venezia Giulia approva in VI Commissione un piano da oltre 150 milioni di euro per garantire il diritto allo studio a tutti gli studenti aventi diritto, con nuove soglie Isee e borse più consistenti.🔗 Leggi su Ameve.eu
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