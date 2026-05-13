Università il FVG stanzia 150 milioni | più borse e nuovi Isee

Il Friuli Venezia Giulia ha deciso di destinare 150 milioni di euro per il finanziamento di nuove borse di studio universitarie e per l’adeguamento delle soglie Isee. Le modifiche riguardano le modalità di accesso alle agevolazioni, con un incremento delle risorse destinate agli studenti fuori sede e ai pendolari. Le nuove soglie Isee sono state stabilite per permettere a un numero maggiore di studenti di usufruire delle agevolazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui