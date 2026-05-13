Più borse di studio e nuovi aiuti agli studenti | il Friuli mette sul tavolo oltre 150 milioni
Il Friuli ha annunciato un investimento superiore ai 150 milioni di euro destinato a borse di studio e nuovi aiuti per gli studenti. Lo scopo dichiarato è di coprire il 100% degli aventi diritto ai benefici universitari. La misura prevede un aumento delle risorse destinate al settore, con l’obiettivo di migliorare il sostegno economico a chi frequenta l’università nella regione.
L’obiettivo dichiarato è uno: garantire la copertura del 100% degli studenti aventi diritto ai benefici universitari. Ma dietro le nuove linee guida Ardis 2024-2027 approvate dalla VI Commissione del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia c’è anche una maxi manovra economica che supera.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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Segnaliamo con piacere il bando Insieme in Europa, che grazie al sostegno di Confcooperative e Fondosviluppo FVG offre ai giovani delle borse di studio per svolgere un tirocinio formativo di 6 mesi presso l’Ufficio di collegamento della Regione Friuli Ve facebook
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