Più borse di studio e nuovi aiuti agli studenti | il Friuli mette sul tavolo oltre 150 milioni

Il Friuli ha annunciato un investimento superiore ai 150 milioni di euro destinato a borse di studio e nuovi aiuti per gli studenti. Lo scopo dichiarato è di coprire il 100% degli aventi diritto ai benefici universitari. La misura prevede un aumento delle risorse destinate al settore, con l’obiettivo di migliorare il sostegno economico a chi frequenta l’università nella regione.

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