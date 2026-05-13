Università il bilancio è partecipativo | Un governo aperto all’ascolto

L'Università di Perugia ha adottato un nuovo approccio di bilancio, definito partecipativo, che coinvolge attivamente studenti, docenti e personale nel processo decisionale. Questa modalità si basa su tre principi principali: ascolto delle diverse voci, coinvolgimento diretto nelle scelte e pianificazione condivisa. La novità mira a rendere più trasparente e inclusivo il metodo di gestione delle risorse, segnando un cambiamento rispetto ai precedenti modelli di amministrazione.

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"L’introduzione del bilancio partecipativo segna un progresso fondamentale per l’ Università degli Studi di Perugia, definendo un metodo di governo basato su tre pilastri: ascolto, partecipazione e programmazione". Lo ha detto il rettore Massimiliano Marianelli, nel presentare l’avvio del primo anno di sperimentazione del bilancio partecipativo di Ateneo, un’iniziativa che si inserisce nel quadro delle politiche avviate per favorire il coinvolgimento della comunità universitaria nella proposta di interventi e azioni capaci di incidere concretamente sulla qualità della vita accademica. Grazie a questa azione saranno stanziati 50 mila euro al...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Università, il bilancio è partecipativo: "Un governo aperto all’ascolto" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate “Ascolto, partecipazione e programmazione”: il Rettore Marianelli lancia il primo bilancio partecipativo di UniPgL’Università degli Studi di Perugia compie un passo innovativo verso una governance sempre più condivisa e partecipata. Bilancio partecipativo: 2 opere per quartiere e 3 milioniIl Comune ha avviato la quinta edizione del Bilancio partecipativo con un budget confermato di tre milioni di euro, destinato a finanziare dodici... Argomenti più discussi: Università, il bilancio è partecipativo: Un governo aperto all’ascolto; Trent’anni della legge quadro sull’inquinamento acustico: bilancio e prospettive — Italiano; Il Dipartimento di Management dell’Università di Torino esporta in Europa il Bilancio Pop; Salone dello Studente Young: bilancio molto positivo a conclusione del Tour 2026. Università Mediterranea approva il bilancio 2025, utile di 6,5 milioni. In crescita la immatricolazioni, +15% sul 2024 e +38% sul 2023 #ANSA x.com Università di Trento: approvato il bilancio 2025 con 15,3 milioniIl bilancio dell'Università di Trento per il 2025 chiude con un risultato positivo di 15,3 milioni, con crescita nei finanziamenti ... controcampus.it