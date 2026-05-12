Ascolto partecipazione e programmazione | il Rettore Marianelli lancia il primo bilancio partecipativo di UniPg

L’Università degli Studi di Perugia ha presentato il primo bilancio partecipativo, un’iniziativa volta a coinvolgere studenti, docenti e personale nella definizione delle scelte dell’ateneo. Il Rettore ha illustrato il progetto, che mira a favorire un dialogo aperto e a promuovere processi decisionali più inclusivi. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione tra le diverse componenti dell’università attraverso incontri e momenti di confronto pubblico.

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