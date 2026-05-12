Ascolto partecipazione e programmazione | il Rettore Marianelli lancia il primo bilancio partecipativo di UniPg

Da laprimapagina.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Università degli Studi di Perugia ha presentato il primo bilancio partecipativo, un’iniziativa volta a coinvolgere studenti, docenti e personale nella definizione delle scelte dell’ateneo. Il Rettore ha illustrato il progetto, che mira a favorire un dialogo aperto e a promuovere processi decisionali più inclusivi. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione tra le diverse componenti dell’università attraverso incontri e momenti di confronto pubblico.

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L’Università degli Studi di Perugia compie un passo innovativo verso una governance sempre più condivisa e partecipata. È stato presentato questa mattina il primo anno di sperimentazione del Bilancio partecipativo d’Ateneo, un progetto che punta a coinvolgere direttamente l’intera comunità universitaria nelle decisioni strategiche legate alla qualità della vita accademica. L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato da UniPg per rafforzare ascolto, inclusione e partecipazione, mettendo a disposizione 50 mila euro destinati a finanziare, nell’anno accademico 20262027, interventi dedicati alla “Cura delle persone e conciliazione tempi di vita, tempi di lavoro e di studio”.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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