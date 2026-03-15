Bilancio partecipativo | 2 opere per quartiere e 3 milioni

Il Comune ha aperto la quinta edizione del Bilancio partecipativo, con un budget totale di tre milioni di euro. Sono state approvate dodici proposte, due per ogni quartiere, che riceveranno i fondi per essere realizzate. La decisione riguarda progetti scelti direttamente dai cittadini e destinati a migliorare diversi quartieri della città.

Il Comune ha avviato la quinta edizione del Bilancio partecipativo con un budget confermato di tre milioni di euro, destinato a finanziare dodici progetti vincitori su tutta la città. A differenza delle edizioni precedenti, ogni Quartiere vedrà realizzate due opere invece che una, garantendo una distribuzione più equa dei fondi tra le diverse aree urbane. Oltre agli investimenti strutturali per riqualificazioni e arredi, viene stanziata una quota specifica per la spesa corrente nel biennio 2027-2028, finalizzata alla cura della comunità e ai servizi di prossimità. Il processo prevede laboratori di quartiere in primavera, pubblicazione delle proposte post-estate e un voto digitale fissato per ottobre, seguito da una fase di coprogettazione per i progetti selezionati. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bilancio partecipativo: 2 opere per quartiere e 3 milioni Articoli correlati Bilancio partecipativo, si cambia: "Due progetti premiati per Quartiere"Il Comune mette in moto la quinta edizione del Bilancio partecipativo: confermato il budget di tre milioni di euro. Bilancio partecipativo del Comune di Bologna, sul piatto 3 milioni per il 2026: come funziona e quando i cittadini votano i progettiBologna, 13 marzo 2026 – "Riparte il bilancio partecipativo, uno strumento di democrazia diretta che il Comune utilizza dal 2017. Tutto quello che riguarda Bilancio partecipativo Discussioni sull' argomento Bologna, torna il Bilancio partecipativo. A ottobre si vota. Così i cittadini segnalatori si trasformano e aiutano a prenderci cura della città; Bilancio partecipativo, si cambia: Due progetti premiati per Quartiere; Bilancio partecipativo Comune di Bologna: confermato il budget da 3 milioni di euro. Bilancio partecipativo, si cambia: Due progetti premiati per quartiereConfermato il budget complessivo di tre milioni: in campo 175mila euro per ciascun capitolo ... msn.com