Milano concorsi all’Università Bicocca | si assume personale amministrativo anche con diploma

Da quifinanza.it 1 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Università degli Studi di Milano Bicocca ha annunciato la pubblicazione di diversi bandi di concorso pubblico per assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo indeterminato. Le selezioni sono aperte a candidati con diploma, offrendo così nuove opportunità di lavoro stabile presso l’ateneo milanese. Le prove di selezione sono in fase di organizzazione e le modalità di candidatura sono disponibili sul sito ufficiale.

concorL’Università degli Studi di Milano-Bicocca ha pubblicato in questi giorni una serie di bandi di concorso pubblico per personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, offrendo nuove opportunità di lavoro stabili all’interno dell’Ateneo milanese. Queste selezioni rappresentano un’occasione importante per chi desidera intraprendere una carriera nella pubblica amministrazione universitaria, con contratti a tempo pieno e condizioni lavorative di lunga durata. I bandi sono stati pubblicati il 9 febbraio 2026 e sono rivolti a profili professionali diversi, dall’area tecnica a quella amministrativa e della sostenibilità, rafforzando alcune delle principali aree operative dell’Università. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

milano concorsi all8217universit224 bicocca si assume personale amministrativo anche con diploma
© Quifinanza.it - Milano, concorsi all’Università Bicocca: si assume personale amministrativo anche con diploma

Inps assume 6.000 funzionari e assistenti, anche con diploma: i concorsi previstiIl nuovo Piano integrato di attività e organizzazione dell'Inps per il triennio 2026-2028 conferma un grande progetto di...

Iacp e Università, sinergia per i concorsi del personale tecnico-amministrativoIl presidente Beppe Picciolo e la rettrice Giovanna Spatari hanno discusso supporto logistico e competenze dell’Ateneo per le commissioni...

Approfondimenti e contenuti su Università Bicocca.

Temi più discussi: Concorsi Università al 24 febbraio 2026 - FLC CGIL; Concorsi pubblici, tutti i bandi in scadenza a marzo 2026; Concorsi Pubblici marzo 2026: bandi in scadenza per migliaia di posti; Percorsi abilitanti 60, 36, 30 CFU: BANDI ancora aperti in alcune Università.

milano concorsi all universitàUniversità Milano Bicocca: concorsi per diplomati e laureati, tempo indeterminatoNuovi concorsi dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca per diplomati e laureati da inserire a tempo indeterminato nel personale tecnico amministrativo. Ecco tutte le informazioni utili e i ban ... ticonsiglio.com

Concorsi pilotati all’Università, vanno a processo in setteLo stesso pm, insieme a tanti altri sostituti procuratori in diversi procedimenti in Italia, aveva chiesto al gip di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’abrogazione alla Consulta ... genova.repubblica.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.