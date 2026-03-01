Milano concorsi all’Università Bicocca | si assume personale amministrativo anche con diploma

L’Università degli Studi di Milano Bicocca ha annunciato la pubblicazione di diversi bandi di concorso pubblico per assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo indeterminato. Le selezioni sono aperte a candidati con diploma, offrendo così nuove opportunità di lavoro stabile presso l’ateneo milanese. Le prove di selezione sono in fase di organizzazione e le modalità di candidatura sono disponibili sul sito ufficiale.

concorL’Università degli Studi di Milano-Bicocca ha pubblicato in questi giorni una serie di bandi di concorso pubblico per personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, offrendo nuove opportunità di lavoro stabili all’interno dell’Ateneo milanese. Queste selezioni rappresentano un’occasione importante per chi desidera intraprendere una carriera nella pubblica amministrazione universitaria, con contratti a tempo pieno e condizioni lavorative di lunga durata. I bandi sono stati pubblicati il 9 febbraio 2026 e sono rivolti a profili professionali diversi, dall’area tecnica a quella amministrativa e della sostenibilità, rafforzando alcune delle principali aree operative dell’Università. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

