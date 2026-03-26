Unisa sciopero del personale impiegato nei punti ristoro

Domani, presso l’Università di Salerno, si terrà uno sciopero del personale impiegato nei punti ristoro. La protesta è stata indetta dai sindacati Cgil, Filcams Cgil e Fisascat Cisl, che hanno annunciato l’astensione dal lavoro per il 27 marzo 2026. I lavoratori hanno deciso di incrociare le braccia senza specificare ulteriori dettagli sulle motivazioni.

Lavoratori con le braccia incrociate, domani, all'Università di Salerno: i sindacati Cgil, Filcams Cgil e Fisascat Cisl hanno proclamato per la giornata del 27 marzo 2026, uno sciopero del personale impiegato nei punti ristoro dell’Università degli Studi di Salerno. E' prevista, in particolare, la sospensione dei servizi di bar e ristorazione all’interno del campus. Lo sciopero fa seguito allo stato di agitazione già comunicato nei giorni scorsi: non saranno erogati, dunque, i servizi ristoro nelle strutture dell’Ateneo, con tutti i disagi del caso. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Unisa, sciopero del personale impiegato nei punti ristoro Articoli correlati Concerto di Radio 105, Anselmo chiede lumi: "Quali sono i costi del personale impiegato?"Chi paga? E’ sostanzialmente questa la domanda che la lista civica Anselmo sindaco rivolge all’amministrazione circa il concerto di Radio 105, in... Università di Salerno, sciopero il 27 marzo: stop ai servizi ristoroGiornata di disagi in arrivo per il campus dell’Università degli Studi di Salerno. Una selezione di notizie su Unisa sciopero del personale impiegato... Università di Salerno, sciopero il 27 marzo: sospesi i servizi ristoro nel campusStampaLe organizzazioni sindacali CGIL, FILCAMS CGIL e FISASCAT CISL hanno proclamato per la giornata di domani, 27 marzo 2026, uno sciopero del personale impiegato nei punti ristoro dell’Università d ... salernonotizie.it Sciopero 27 marzo, dai trasporti pubblici alla scuola: i settori a rischioDomani, venerdì 27 marzo 2026, è prevista una giornata di proteste su scala nazionale, con agitazioni che interesseranno contemporaneamente il trasporto pubblico locale, il mondo dell’ istruzione e la ... tg24.sky.it