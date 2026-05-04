Al via il percorso verso la prima Comunità Energetica Rinnovabile del Comune da 1,75 gigawatt

Da riminitoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato avviato il progetto per creare la prima Comunità Energetica Rinnovabile nel Comune, con una capacità di 1,75 gigawatt. L'iniziativa mira a promuovere l'autosufficienza energetica del territorio e a ridurre le emissioni di gas serra. Il percorso coinvolge diverse parti locali e si inserisce in un processo più ampio di transizione verso fonti di energia rinnovabile.

Un passo concreto verso una città più sostenibile, solidale e autonoma dal punto di vista energetico. Prende ufficialmente il via a Rimini il percorso per la realizzazione della prima Comunità Energetica Rinnovabile e Sociale, un progetto che unisce innovazione, ambiente e attenzione alle.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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