Union Gas e Luce Neapolis Marathon | nuova maglia

Da gbt-magazine.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Union Gas e Luce Neapolis Marathon hanno annunciato il lancio di una nuova maglia e di una medaglia dedicate all’edizione 2026 della corsa. La presentazione è avvenuta in occasione di un evento svoltosi questa settimana. La maglia e la medaglia sono state create appositamente per questa manifestazione e saranno distribuite ai partecipanti dell’edizione 2026. La corsa si svolgerà nel mese di aprile.

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