Union Gas e Luce Neapolis Marathon | nuova maglia

Union Gas e Luce Neapolis Marathon hanno annunciato il lancio di una nuova maglia e di una medaglia dedicate all’edizione 2026 della corsa. La presentazione è avvenuta in occasione di un evento svoltosi questa settimana. La maglia e la medaglia sono state create appositamente per questa manifestazione e saranno distribuite ai partecipanti dell’edizione 2026. La corsa si svolgerà nel mese di aprile.

nuova maglia e medaglia per l’edizione 2026 When I run I always Win (Quando corro vinco sempre) il claim scelto dagli organizzatori Presentato il premio dedicato a Davide Tizzano: andrà ai primi italiani all’arrivo Sempre più partner decidono di investire nella maratona partenopea del prossimo 18 ottobre When I run I always Win (Quando corro vinco sempre): è questo il claim scelto dagli organizzatori della sesta edizione della Union Gas e Luce Neapolis Marathon, la maratona partenopea che, insieme a mezza maratona e stracittadina, quest’anno è in programma domenica 18 ottobre. Oggi la maglia e.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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