Gas e luce quanto può costare la nuova ondata di rincari | fino a +585 euro in 12 mesi

Le recenti tensioni internazionali stanno facendo salire i costi di gas e luce, con aumenti stimati fino a 585 euro in un anno per le famiglie italiane. I rincari si riflettono sui consumi domestici, portando a conseguenze dirette sui bilanci familiari. Le variazioni dei prezzi energetici continuano a influenzare il costo della vita quotidiana, senza che ci siano segnali di una stabilizzazione immediata.

Le crisi internazionali hanno un modo semplice e brutale di arrivare nelle case: passano dal prezzo dell’energia. L’escalation della guerra in Iran sta alimentando tensioni sulle quotazioni e riporta al centro un rischio che molti pensavano archiviato: bollette più pesanti nel giro di poche settimane. Assium, l’associazione italiana degli Utility Manager, ha provato a tradurre questa instabilità in un dato concreto, stimando quanto potrebbe aumentare in un anno la spesa di una famiglia per gas ed elettricità in caso di rincari delle tariffe. Ecco tutte le cifre. Il baricentro è il gas naturale, indicato come il fattore che oggi muove tutto il resto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

