L’aumento dei prezzi di luce, gas e carburanti nel 2026 sta colpendo le bollette e le materie prime, creando preoccupazione tra le famiglie italiane. Le tariffe energetiche sono salite rispetto all’anno precedente, mentre i costi dei carburanti sono aumentati in modo significativo. La situazione si riflette sui costi quotidiani, con ripercussioni sui bilanci familiari e sui prezzi di beni e servizi.

Il tema dell'aumento bollette in Italia continua a pesare sui bilanci delle famiglie. Negli ultimi mesi l’andamento dei mercati energetici ha riportato l’attenzione sulle bollette di luce e gas, che potrebbero tornare a salire in modo significativo soprattutto per chi ha contratti indicizzati nel mercato libero. Le stime elaborate da diversi osservatori del settore indicano che la spesa energetica domestica potrebbe registrare nuovi rincari nel corso dell’anno, con un aumento medio di alcune centinaia di euro per famiglia. Il calcolo si basa sull’andamento dei prezzi all’ingrosso dell’energia e del gas naturale, che determinano gran parte del costo finale in bolletta. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Luce, gas e carburanti 2026: nuova ondata di aumenti dei prezzi su bollette e materie prime

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