L’Unica Festival si prepara a tornare ad Ancona, in concomitanza con l’assemblea dei soci di Banca Etica. L’evento, che si svolgerà nei prossimi giorni, vedrà la partecipazione di artisti come Giulia Mei, Livrea e Dj Lasof. La manifestazione è rivolta sia ai partecipanti all’assemblea sia a giovani e appassionati di musica e feste, offrendo un’occasione di intrattenimento e socializzazione.

Si avvicina il giorno dell’ Unica Festival, evento rivolto a chi sarà ad Ancona per l’assemblea dei soci di Banca Etica, ma soprattutto a ragazze e ragazzi che amano le occasioni di festa e la musica. L’appuntamento è per venerdì (ore 21) al Circolo Arci Eresia in vicolo Bonarelli 21. A esibirsi saranno Giulia Mei, Livrea e Dj Lasof, che faranno immergere il pubblico nelle atmosfere della musica indie ed elettronica. La serata offerta da Banca Etica è a ingresso gratuito con la tessera Arci, o prenotandosi online. Giulia Mei, cantautrice e pianista palermitana, è laureata al Conservatorio Bellini di Palermo. La sua musica unisce pianismo classico, cantautorato francese e genovese, elettronica e indie pop, dando vita a un pop d’autore incisivo e contemporaneo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Unica Festival" si fa in tre: Giulia Mei, Livrea e Dj Lasof

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Argomenti più discussi: Unica Festival si fa in tre: Giulia Mei, Livrea e Dj Lasof; Ancona Unica Festival: tre artiste per una serata di musica indie ed elettronica; Catania Contemporanea, fino al 10 maggio il FIC Festival dedicato alla gentilezza; Festival della Bellezza.

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