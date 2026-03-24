DJ il napoletano Ricky Borselli vince il premio Future Talent DJ of the Month della Pete Tong DJ Academy

Un DJ napoletano ha ricevuto il premio “Future Talent DJ of the Month” dalla Pete Tong DJ Academy nel marzo 2026. Ricky Borselli è stato scelto come talento emergente tra i DJ italiani. La premiazione si è svolta ufficialmente presso la sede dell’accademia, che si occupa di formare e riconoscere artisti nel settore musicale. Il riconoscimento riguarda le capacità e le performance del DJ nel corso del mese.

Un importante riconoscimento internazionale premia il talento emergente italiano: Ricky Borselli è stato selezionato come Future Talent DJ of the Month nel mese di marzo 2026 dalla prestigiosa Pete Tong DJ Academy. Il DJ e produttore, nato a Napoli il 30 gennaio 1999, si sta affermando con crescente attenzione nel panorama della Afro House e Melodic House, distinguendosi per set coinvolgenti e profondamente immersivi, capaci di creare una connessione autentica con il pubblico. In particolare, il suo set vincente per la Pete Tong DJ Academy è stato realizzato nella cucina del ristorante l’Ebbrezza di Teonilla unendo ritmi straordinari vibrazioni Afro House in una performance originale e sorprendente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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