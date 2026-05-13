Uniacque | Serughetti resta presidente e volano gli investimenti
L’assemblea di Uniacque ha confermato la riconferma di Serughetti alla presidenza, mentre sono stati annunciati investimenti per 84 milioni di euro destinati al servizio idrico locale. Tra i progetti futuri, ci sono interventi finanziati dal PNRR che riguarderanno la rete acquedottistica della zona bergamasca. Questi interventi mirano a migliorare la rete e a favorire nuove iniziative nel settore.
? Domande chiave Come influenzeranno gli 84 milioni di investimenti il servizio idrico locale?. Quali nuovi progetti PNRR cambieranno la rete acquedottistica bergamasca?. Come verrà utilizzata la digitalizzazione per ridurre le perdite d'acqua?. Perché l'autoproduzione di energia è diventata prioritaria per Uniacque?.? In Breve Ricavi aumentati di 16,2 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente.. Investimenti infrastrutturali totali pari a 84 milioni di euro per il territorio.. Nuovo CdA con Mario Doneda, Antonella Gotti, Michela Pellicelli e Alessandro Vigentini.. Progetti PNRR includono adduttrice di Algua e serbatoio della Ventolosa a Villa d'Alme.🔗 Leggi su Ameve.eu
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