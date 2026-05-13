Uniacque | Serughetti resta presidente e volano gli investimenti

L’assemblea di Uniacque ha confermato la riconferma di Serughetti alla presidenza, mentre sono stati annunciati investimenti per 84 milioni di euro destinati al servizio idrico locale. Tra i progetti futuri, ci sono interventi finanziati dal PNRR che riguarderanno la rete acquedottistica della zona bergamasca. Questi interventi mirano a migliorare la rete e a favorire nuove iniziative nel settore.

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