Uniacque spegne 20 candeline | vent’anni di acqua pubblica reti investimenti e sfide future per i Comuni bergamaschi

Uniacque ha celebrato i suoi vent’anni di attività, segnati dalla gestione dell’acqua pubblica nella provincia di Bergamo. In questo periodo sono stati realizzati interventi sulle reti, investimenti per il miglioramento del servizio e decisioni condivise con i Comuni locali. L’azienda ha così consolidato il suo ruolo nel settore idrico, affrontando le varie sfide del settore con una presenza stabile e radicata nel territorio.

Bergamo. Vent’anni di gestione dell’acqua, vent’anni di reti, investimenti e scelte condivise dai Comuni della provincia. Uniacque celebra la sua storia con una serata all’Auditorium Cult di Bergamo, riunendo sindaci, amministratori e protagonisti che hanno costruito e consolidato il servizio idrico integrato sul territorio. Sul palco si sono alternati i protagonisti di ieri e di oggi: dal presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli a Valerio Bettoni, ex presidente della Provincia e ora presidente di Abi Bergamo, da Adriano Musitelli, primo amministratore unico di Uniacque, fino all’attuale presidente Luca Serughetti e all’amministratore delegato Pierangelo Bertocchi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Articoli correlati

VIDEO/ Benevento, Vigorito spegne le candeline al timone giallorosso: storia di un’emozione lunga 20 anniTempo di lettura: 3 minuti 20 anni sono un pezzo di vita importante e dal 17 marzo 2006 Oreste Vigorito ha deciso di trascorrere un tempo così lunga...

Milan, Bartesaghi spegne 20 candeline: gli auguri del club rossonero!MILAN, ITALY - DECEMBER 14: Davide Bartesaghi of AC Milan celebrates scoring his team's second goal during the Serie A match between AC Milan and US...