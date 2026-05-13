Uniacque approvato il bilancio 2025 e nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione | Luca Serughetti confermato alla presidenza

L’assemblea dei soci di Uniacque Spa, società che gestisce il servizio idrico integrato nella provincia di Bergamo, ha approvato il bilancio relativo all’anno 2025. Durante l’incontro, è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, con Luca Serughetti confermato alla presidenza. La decisione si è conclusa con la ratifica delle nomine e l’approvazione del bilancio da parte dei soci.

Bergamo. L’assemblea dei soci di Uniacque Spa, gestore pubblico del servizio idrico integrato della provincia di Bergamo, ha approvato il bilancio 2025 e nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della società. Per il triennio 2026-2028, il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta composto da Mario Doneda, Antonella Gotti, Michela Pellicelli, Alessandro Vigentini e Luca Serughetti, confermato alla Presidenza con ampie deleghe: “Ringrazio i soci per la fiducia rinnovata e per la continuità accordata al lavoro svolto in questi anni. Uniacque proseguirà nel percorso di rafforzamento industriale e di sviluppo delle infrastrutture idriche del territorio bergamasco, mantenendo alta l’attenzione alla qualità del servizio, alla sostenibilità degli investimenti e alla tutela della risorsa acqua.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Si parla di: Uniacque: l’assemblea dei soci conferma Serughetti e approva il bilancio.

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