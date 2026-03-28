Teatro Biondo nominato il nuovo Cda | Giovanni Puglisi confermato alla presidenza

L'assemblea dei soci dell'Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo si è riunita in seduta straordinaria e ha nominato all'unanimità il nuovo consiglio di amministrazione. Il mandato ha una durata di un anno. Giovanni Puglisi è stato confermato alla presidenza del consiglio. La composizione del nuovo Cda include membri indicati dai soci fondatori e rappresentanti delle istituzioni coinvolte.

Il Consiglio risulta composto da Giovanni Puglisi (presidente), Valeria Minà (consigliere), Lorenzo Giovanni Catalano (consigliere), da Giuseppe Scalzo (consigliere), Rosa Maria Di Benedetto (consigliere). Sempre all'unanimità, l'assemblea ha nominato il Collegio dei revisori dei conti, composto da Antonino Giuffrè (presidente), Antonella Catalano (revisore effettivo), da Roberto Crivello (revisore effettivo), Angela Di Stefano (revisore supplente), Liliana Sciortino (revisore supplente). Puglisi, grato all’assemblea dei soci per l’onore di essere stato confermato alla èresidenza, formula i migliori auguri ai nuovi componenti del Consiglio e del collegio dei revisori e ringrazia tutti i consiglieri e i revisori che si sono succeduti nel mandato appena concluso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Teatro Biondo, nominato il nuovo Cda: Giovanni Puglisi confermato alla presidenza Articoli correlati Al presidente del Biondo Giovanni Puglisi il premio Forum delle associazioniIl “Forum delle associazioni Palermo” – di cui fanno parte Anisa, Italia Nostra, Salvare Palermo, Salvare Mondello, Settimana delle Culture, Touring... Leggi anche: Giovanni Acampora confermato alla presidenza di Assonautica Italiana Una selezione di notizie su Teatro Biondo Temi più discussi: Teatro Biondo, nuovo Cda per lo Stabile di Palermo: Puglisi presidente; Ancona, al Teatro Sperimentale ecco Hospitality Suite con Francesco Scianna attore e regista; The Forest di Cristiana Morganti e Claudio Tolcachir il 26 e 28 marzo al Teatro Arena del Sole di Bologna; Teatro Biondo di Palermo, ufficiali le nuove nomine. Nuovo Cda al Teatro Biondo, Puglisi resta presidentePALERMO – L’Assemblea dei soci dell’Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo, composta dalla Regione Siciliana, dal Comune di Palermo e dalla Fondazione Andrea Biondo, riunitasi in seduta ... livesicilia.it Teatro Biondo, nuovo Cda per lo Stabile di Palermo: Puglisi presidenteL’assemblea dei soci dell’Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo, composta dalla Regione siciliana, dal Comune di Palermo e dalla Fondazione Andrea Biondo, riunitasi in seduta straordinaria, ha ... msn.com "LETIZIA VA ALLA GUERRA" con AGNESE FALLONGO Palermo, Teatro Biondo, 25 marzo ore 21:00. Repliche fino al 29 marzo. www.eventiculturalisicilia.it - facebook.com facebook