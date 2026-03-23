Nel 2025 Iren registra un Ebitda che sale di +6% e utile netto +12%, investimenti in aumento del +12% e una proposta di dividendo in crescita del +8%.Il margine operativo lordo (Ebitda)- informa Iren in una nota sui conti - ha mostrato un incremento, attestandosi a 1.353 milioni di euro (+6%), l’Utile netto ha raggiunto i 301 milioni di euro (+12%) e gli investimenti tecnici sono cresciuti del +12%, arrivando a 925 milioni di euro. Le performance positive sono state trainate dalla crescita organica, dal consolidamento anticipato di Egea e dall’esecuzione del piano di sinergie in linea con le attese. Prospettive positive per il 2026 sostenute... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Iren, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consolidato integrato al 31 dicembre 2025

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