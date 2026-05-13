Le ragazze della Scuola Basket Arezzo hanno ottenuto risultati importanti nelle competizioni Under14, portando la squadra in Italia e in Toscana. Le loro vittorie hanno attirato l’attenzione e hanno superato alcuni stereotipi legati allo sport femminile. La squadra ha dimostrato grande determinazione e competenza, contribuendo a cambiare l’immagine del settore a livello regionale e nazionale.

AREZZO – Altro che “lo sport femminile un tira”. A forza di vittorie, le ragazze della Scuola Basket Arezzo hanno fatto saltare il tabellone e pure qualche pregiudizio da bar sport. Venticinque vittorie in ventisei partite, titolo regionale Under14 in tasca e biglietto già staccato per le finali nazionali di Battipaglia: praticamente una stagione dove l’unica cosa persa è stata la voglia delle avversarie di ritrovarsele davanti. Per la società aretina è un traguardo storico: primo titolo toscano femminile conquistato e prima partecipazione assoluta alle finali nazionali. Una roba che fino a pochi anni fa pareva fantascienza, quando il basket femminile ad Arezzo era trattato più o meno come i parcheggi gratis in centro: tutti ne parlavano, nessuno li vedeva.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Under14 da leggenda: la Sba porta Arezzo in Italia e in Toscana un c’è più trippa per gatti

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