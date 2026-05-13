Under 17 il sogno continua Battuta la Zenith nel derbissimo
Gli Allievi Regionali dell’Ac Prato hanno vinto il derby contro la Zenith Prato, ottenendo così la qualificazione ai quarti di finale dei playoff di Coppa Toscana. La partita si è conclusa con una vittoria che permette alla squadra di proseguire la corsa nella competizione. La vittoria nel match di ieri ha dato ai giovani calciatori l’opportunità di avanzare nella competizione regionale.
Gli Allievi Regionali dell’ Ac Prato fanno loro il derby con la Zenith Prato e si aggiudicano il pass per i quarti di finale dei playoff di Coppa Toscana. I biancazzurri si impongono 3-1, grazie alla doppietta di Checchi e al sigillo di Pazzagli. Agli amaranto non basta la rete del momentaneo pareggio, firmata da D’Agati. "Siamo tra le migliori otto della Regione, nonché l’unica squadra della provincia di Prato in tutte le categorie a rimanere in corsa - sottolinea l’allenatrice Sara Colzi - In vantaggio per 1-0 allo scadere del primo tempo con il gol di Checchi, siamo stati raggiunti dagli avversari dopo una decina di minuti dall’inizio della ripresa e dopo aver mancato più volte il raddoppio.🔗 Leggi su Lanazione.it
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IL SOGNO È REALTÀ! Complimenti al Nardò e in particolar modo al nostro giovanissimo @cristiancitto_ per la vittoria della fase regionale Under 17 del campionato pugliese. Congratulazioni ancora per il traguardo raggiunto!! #Campioni #Vittoria #Campi facebook
BASKET / Novipiù Campus Alba da sogno, l'U17 conquista il pass per le finali nazionali x.com
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