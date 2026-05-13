Under 17 il sogno continua Battuta la Zenith nel derbissimo

Gli Allievi Regionali dell’Ac Prato hanno vinto il derby contro la Zenith Prato, ottenendo così la qualificazione ai quarti di finale dei playoff di Coppa Toscana. La partita si è conclusa con una vittoria che permette alla squadra di proseguire la corsa nella competizione. La vittoria nel match di ieri ha dato ai giovani calciatori l’opportunità di avanzare nella competizione regionale.

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