Calcio il sogno del Ravenna continua | recupera due gol al Cittadella e nel finale sfiora la vittoria

Nel match di playoff di Serie C, il Ravenna ha recuperato due gol e ha concluso la partita con un pareggio per 2-2 contro il Cittadella. La partita si è disputata al Tombolato e ha visto entrambe le squadre segnare nel corso degli eventi, con il Ravenna che nel finale ha avuto l’opportunità di vincere. La sfida si è conclusa con un risultato che permette al Ravenna di proseguire il suo cammino.

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