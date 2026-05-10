Calcio il sogno del Ravenna continua | recupera due gol al Cittadella e nel finale sfiora la vittoria
Nel match di playoff di Serie C, il Ravenna ha recuperato due gol e ha concluso la partita con un pareggio per 2-2 contro il Cittadella. La partita si è disputata al Tombolato e ha visto entrambe le squadre segnare nel corso degli eventi, con il Ravenna che nel finale ha avuto l’opportunità di vincere. La sfida si è conclusa con un risultato che permette al Ravenna di proseguire il suo cammino.
Il Ravenna può continuare a sognare. Al Tombolato Cittadella e Ravenna chiudono sul 2-2 una sfida dai due volti, valida per i playoff di Serie C. I granata vanno sul doppio vantaggio con Vita e Rabbi, ma nella ripresa i romagnoli rimontano con Bani e il rigore di Fischnaller. Nel finale il.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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