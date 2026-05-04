Qualificazioni Internazionali d’Italia super Federica Urgesi | battuta Zarazua il sogno continua

Alle qualificazioni degli Internazionali d’Italia, due tenniste italiane sono ancora in corsa per accedere al tabellone principale del torneo del 2026. Tra loro, Federica Urgesi ha ottenuto una vittoria importante contro Zarazua, confermando la sua presenza nel torneo. Le sfide di qualificazione proseguono, mentre le giocatrici continuano a sperare nell’opportunità di competere tra le migliori del circuito.

Le qualificazioni agli Internazionali d’Italia continuano a far sognare il colore azzurro al femminile: grande prova di Federica Urgesi, ma non solo Sono due le tenniste italiane che continuano a coltivare l’ambizione di arrivare al tabellone principale degli Internazionali d’Italia 2026. Nelle qualificazioni al Foro Italico, Federica Urgesi e Noemi Basiletti hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo, superando avversarie ben più quotate e con piazzamenti decisamente migliori nel ranking. Infatti, la ventunenne marchigiana, numero 410 al mondo, è riuscita a battere in tre set la messicana Renata Zarazua – ora al numero 75 – con il risultato di 6-4 2-6, 6-3.🔗 Leggi su Sportface.it

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